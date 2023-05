Tassa d'imbarco per Ustica, consiglieri d'opposizione: "I pendolari siano esentati"

"I cittadini di Ustica, lavoratori e studenti pendolari, disabili, forze dell’ordine, devono essere esentati dal pagamento della nuova tassa d’imbarco proposta dalla Giunta Lagalla". Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali dei gruppi di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Oso, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

"Ci opporremo alla proposta di delibera dell’amministrazione Lagalla, illustrata oggi in Consiglio comunale dal vicesindaco Varchi - proseguono - che colpisce i cittadini già economicamente penalizzati perché vivono o lavorano a Ustica. La nuova tassa di 1 euro a carico di tutti i passeggeri che imbarcano dal porto di Palermo, prevista dal regolamento proposto dalla Giunta Lagalla, produrrà effetti negativi anche per il turismo e per le attività produttive connesse".