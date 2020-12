Task force sui fondi Ue coi sindaci, Sciarabba (Lega): "Nei Comuni in pochi sanno fare i progetti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Fa bene fa la Regione ad organizzare tavoli di confronto con i 390 sindaci dell'Isola in vista della nuova programmazione di fondi strutturali e di investimento europei 2021/2027 destinati alla Sicilia con l'obiettivo di intercettare le concrete esigenze delle comunità locali, ma la realtà dei nostri Comuni è fatta di amministrazioni senza personale con adeguata esperienza nel campo dell'euro-progettazione in grado di concretizzare le dichiarazioni d'intenti. E quando qualche sindaco più intraprendente prova ad avventurarsi nei meandri di un bando, nel 90% dei casi il progetto viene bocciato proprio dalla Regione".

Lo dichiara Giuseppe Sciarabba, responsabile regionale del Dipartimento fondi strutturali dell'Unione europea della Lega Sicilia, commentando la notizia dell'incontro - il 18 dicembre - organizzato dalla task force creata Dipartimento Regionale degli Enti Locali, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'ambito del “Piano Strategico di Sistema Urbano e Territoriale”.

"Si sente sempre parlare della progettazione con i bandi europei come opportunità per intercettare risorse da destinare concretamente ai Comuni - aggiunge Sciarabba, che è anche direttore del Gal Gruppo di azione locale Terre Normanne - ma quasi mai nessuno che ponga la domanda: i progetti poi chi li fa? Sì perché aldilà delle belle e giuste parole, bisogna anche andare al sodo. Una proposta concreta potrebbe essere quella di svincolare i Comuni dal dovere avere a bilancio le somme destinate all'euro progettazione - conclude Sciarabba - in modo tale da snellire le procedure di affidamento degli incarichi a tecnici qualificati".