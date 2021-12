Caos in Consiglio, chiusa anzitempo l'ultima seduta dell'anno: rinviata al 2022 la stangata sulla Tari

La stangata sulla Tari è rinviata al 2022. Su Sala delle Lapidi è calato il sipario per quest'anno: niente delibera di presa d'atto del Pef Tari e nemmeno debiti fuori bilancio, il Consiglio (riunito online) ha fatto in tempo ad approvare solo una mozione sulla sospensione della Ztl: un mero atto politico senza obblighi per la Giunta.

Poi, dopo varie sospensioni, la seduta - a dir poco tumultuosa e caotica - è stata chiusa anzitempo dal presidente facente funzioni Ugo Forello. Il consigliere del gruppo Oso si è ritrovato sulla tolda di comando perché sia il presidente Totò Orlando sia il vice Giulio Tantillo hanno abbandonato i lavori.

"La situazione era diventata ingestibile e siccome l'ufficio di presidenza era assente ho reputato giusto chiudere la seduta" dice Forello, rimarcando la proposta di inversione dell'ordine del giorno per provare a votare almeno i debiti fuori bilancio. "L'ex maggioranza però - aggiunge - ancora una volta, pur non avendo i numeri, ha insistito sull'audizione dei tecnici in merito alla Tari e il risultato è stato questo".

Se ne riparlerà all'anno nuovo della presa d'atto sulla Tari 2020, in mancanza della quale la Rap non potrà avere dal Comune i fondi necessari a coprire i costi sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ennesimo slittamento. La delibera infatti già a luglio non fu approvata perché la Giunta aveva inviato la proposta in Consiglio il giorno prima della scadenza.

E così le tariffe del 2020 sono state confermate anche quest'anno, malgrado nel 2019 la Rap abbia sostenuto extra costi pari a 26 milioni per trasportare l'immondizia fuori città a causa della saturazione di Bellolampo. In piena emergenza pandemica, il Comune aveva sfruttato una norma per spalmare su tre anni gli aumenti a partire dal 2021. Che adesso però saranno concentrati su due annualità: 2022 e 2023. Ciò comporterà, secondo alcuni calcoli, una maggiorazione in bolletta da 30 a 50 euro dell'odiata tassa sui rifiuti. Nel 2022 il conto potrebbe essere ancora più salato con il piano di riequilibrio dei conti, che dovrebbe portare al massimo le aliquote della Tari e l'addizionale Irpef.

Durante l'ultima seduta del 2021, come detto, l'unico atto prodotto è stata una mozione in cui il Consiglio chiede all'amministrazione attiva la sospensione della Ztl fino al 31 marzo, cioè fino a quando sarà in vigore l'emergenza pandemica. "Si tratta della seconda mozione votata dall'Aula che va in questa direzione - ricorda il capogruppo della Lega Igor Gelarda -. La prima volta l'assessore Catania, sfiduciato dal Consiglio, non ne ha tenuto conto. Qualora anche in questo caso dovesse ignorare la mozione, ne chiederò le dimissioni immediate. Perché è chiaro ed evidente che le sue idee e le sue scelte politiche sono completamente diverse da quelle del Consiglio e quindi da quelle dei palermitani. In una città in piena emergenza Covid, con il ponte di Corleone semiparalizzato e decine di cantieri ovunque, la Ztl è contro ogni logica".