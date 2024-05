Consiglio, via libera all'aumento della Tari: ecco quanto costerà la tassa sui rifiuti nel 2024

Con 15 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto, nella tarda serata di ieri, il Consiglio comunale ha dato il via libera all'aumento delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti. Determinante la presenza in Aula delle opposizioni per il mantenimento del numero legale, visti i numeri risicati della maggioranza.

Nel 2024 il servizio di igiene ambientale costerà complessivamente 138 milioni di euro (di cui 115 andranno alla Rap). Rispetto allo scorso anno si registra un incremento di 12 milioni, dovuto essenzialmente agli effetti dell'inflazione. I rincari saranno coperti da 7 milioni proveninenti da trasferimenti statali a titolo di rimborso per le scuole, 2 milioni prelevati dalla tassa di soggiorno incamerata dai turisti. I restanti 5 milioni saranno per due terzi a carico delle famiglie (utenze domestiche) e per un terzo delle aziende (utenze commerciali). A conti fatti, un rincaro medio del 4-5% di cui i contribuenti si accorgeranno però a fine anno quando pagheranno il saldo Tari; l'acconto infatti è stato calcolato con le vecchie tariffe.

Malgrado la proroga di due mesi concessa dal governo nazionale per l'approvazione delle tariffe, la maggioranza consiliare ha deciso di chiudere subito la "partita" sulla Tari per andare incontro alle esigenze della Rap, l'ex municipalizzata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dell'immondizia, a corto di quattrini e alle prese con il completamento delle procedure di assunzione del personale selezionato tramite concorso. Lavoratori fondamentali per migliorare il servizio d'igiene ambientale.

"Con l'approvazione del Pef Tari 2024 - afferma Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale - prosegue il lavoro di riordino complessivo dei conti del sistema comunale e del loro collegamento con servizi veri ed efficienti ai cittadini. La Tari approvata rispecchia finalmente le esigenze della Rap che, dai prossimi mesi, anche grazie al nuovo contratto di servizio che sarà presto approvato, potrà finalmente avviare le previste assunzioni e dotarsi di risorse indispensabili per garantire pulizia e decoro in tutte le strade di tutti i quartieri. Aver contentuto al minimo l'aumento, per altro indispensabile se si vuole un miglioramento dei servizi, è un ulteriore segno della qualità complessiva dei conti, e della capacità dell'amministrazione attiva di individuare risorse senza dover tartassare i cittadini".