Una targa per commemorare i 40 anni di attività della palestra Sirius a Bonagia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una targa per commemorare i 40 anni di attività è stata consegnata, ieri pomeriggio, dal capogruppo della Dc al Consiglio Comunale, Domenico Bonanno, e dall'assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti ai proprietari della palestra Sirius di Bonagia, Francesco e Giulia Domina in occasione dei 40 anni di attività della struttura. “Un meritato riconoscimento per chi in tutti questi anni ha lavorato con dedizione, divenendo un punto di riferimento per tanti palermitani che hanno voluto praticare sport. La palestra Sirius e la famiglia Domina sono una presenza costante ed una certezza per un intero quartiere, a Francesco e Giulia e alla loro famiglia un grazie di cuore per l’attività svolta e i complimenti per la grande capacità nel fare impresa e nel diventare una certezza per tanti in un mondo importante ed affascinante quale quello dello sport", affermano.