Cantiere della vergogna, l'appello di un candidato al Consiglio con Lagalla: "Sindaco non vada alla riapertura"

"Sono stato un candidato nella lista del sindaco Lagalla e assieme alla mia famiglia ho contribuito alla sua campagna elettorale. Non le chiedo favori né ringraziamenti, ma la invito a disertare alla cerimonia di apertura di quello che è definito il 'cantiere della vergogna' in viale Regione Siciliana. La sua presenza sarebbe uno schiaffo, "una presa in giro", non solo per chi l'ha votata ma per tutti gli automobilisti, i cittadini, che in due anni hanno subito quasi "una violenza privata". Io non riuscirei mai a spiegarlo ai miei figli. Da persona stimata qual è non si faccia trainare in giochetti politici: valuti con serenità e senza 'contaminazioni esterne' se effettivamente tale show va fatto".

Carmelo Borgognone