Forza Italia, Edy Tamajo rinuncia al seggio al Parlamento europeo e lo cede a Caterina Chinnici

L'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, eletto con Forza Italia al Parlamento europeo, resta in Sicilia. Nonostante le 121 mila preferenze ottenute alle elezioni dell'8 e 9 giugno scorsi, Tamajo rinuncia al seggio e lo cede alla prima dei non eletti: Caterina Chinnici (che ha preso 90 mila voti ed è arrivata terza dietro Marco Falcone). Lo ha annunciato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede del partito a Roma e alla quale ha partecipato fra gli altri anche il governatore Renato Schifani.

"Oggi ho scelto di rimanere in Sicilia - ha detto Tamajo -. Amo profondamente la mia terra. Quando mi è stato richiesto la candidatura da parte del governatore Schifani e dal ministro Tajani, per questa tornata elettorale alle Europee, ho risposto immediatamente sì. Ringrazio i quasi 122 mila elettori che hanno deciso di votarmi. La nostra avventura politica continua e da uomo di partito, continuo a lavorare per il bene dei siciliani e della nostra Isola, all'interno della Giunta Schifani che mi onoro di rappresentare. La missione di Forza Italia deve essere quella di garantire un futuro migliore, promuovendo, opportunità, equità e giustizia".

Tamajo ha confermato che, a giorni, rassegnerà le dimissioni da europarlamentare "per dare spazio a Caterina Chinnici. Una persona di grande rilevanza. La sua esperienza e il suo impegno a Bruxelles saranno un punto di riferimento per tutti noi. Crediamo fermamente che Caterina possa fare da ponte tra l'Europa e la Sicilia, permettendoci di portare avanti, con forza e determinazione le istanze dei siciliani".

La "staffetta" tra Tamajo e Chinnici fa già discutere. Per il deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) "Tamajo deve chiedere scusa a 120 mila siciliani. Ma pensiamo davvero che la gente sia stupida? Siamo stanchi dell’utilizzo della gente per fini squisitamente poltronistici. Tamajo ci dica se e cosa avrebbe avuto in cambio per questa rinuncia. E' vergognoso che mentre l'Aula sta discutendo sull’emergenza rifiuti, sugli agricoltori e sulla siccità Schifani va a Roma per una conferenza stampa sulla decisone di Tamajo. Questa è la dimostrazione che dei problemi della nostra terra al governatore non importa nulla".