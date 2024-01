Tamajo allontana le polemiche: "Rapporto saldo con gli amici di Fratelli di Italia, evitiamo futili liti"

"Che ben vengano i confronti che fanno parte di una dialettica e del dialogo sia all'interno del nostro partito che all'interno della coalizione. Ma mai è stato messo in dubbio il rapporto saldo, stabile e proficuo con gli amici di Fratelli di Italia". Lo dice l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana ed esponente di punta di Forza Italia nell'Isola, Edy Tamajo che prova a spegnere le polemiche sorte all'interno del centrodestra relativamente anche alle contestazioni per il Capodanno palermitano in piazza, di fronte al Politeama

"Ho partecipato personalmente a incontri romani, insieme con il presidente della Regione Renato Schifani, e ho notato più volte apertura e voglia di risolvere i problemi della nostra Isola dal governo Meloni - sottolinea Tamajo -. Per citare qualche esempio: la situazione del petrolchimico di Siracusa, l'attenzione di Giorgetti verso le casse della Regione e, non da ultimo, l'apertura sulla norma per la realizzazione dei termovalorizzatori. Per carità, qualche tematica, come quella di Almaviva, al momento non ha avuto un riscontro effettivo, ma sono certo che il ministro Urso darà risposte in sinergia con altri ministeri".

Per Tamajo "è il momento di far prevalere le ragioni del buonsenso e della razionalità". "Il centrodestra a Palermo, in Sicilia e nella Capitale ha dato prova di un buon governo - continua -, ci aspettano importanti appuntamenti elettorali e sfide di vitale importanza per l'Isola e tutto il Paese. Ogni lite futile o corsa in avanti, dettata magari da poca lucidità, fa perdere di vista le istanze che reclamano con forza i cittadini".

fonte Dire