Svincolo Irosa, Gennuso: "Il tema viabilità non venga strumentalizzato alla vigilia delle elezioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il tema della viabilità nel comprensorio delle Madonie non deve diventare scontro politico/elettorale e non deve essere strumentalizzato alla vigilia del voto”. Lo dichiara Giuseppe Gennuso, componente della Dc. “La possibile chiusura dello svincolo autostradale di Irosa, denunciata dal sindaco di Gangi e sconfessata dopo poche ore dall’Unione delle Madonie, pone però l’accento ancora una volta sul problema delle strade siciliane”, sottolinea. “Come ho più volte sottolineato, molte strade delle Madonie sono in uno stato di abbandono decennale e alle tante parole e ai molteplici proclami non sono mai seguiti i fatti. Si sta giungendo alla stagione delle piogge impreparati. Il rischio, ancora una volta, è quello che interi paesi rimangano parzialmente isolati alla vigilia della stagione autunnale quando, a causa delle piogge, le strade saranno messe a dura prova. Una nuova tragedia per l’economia del comprensorio”, afferma.

“Il prossimo governo regionale dovrà istituire urgentemente una task force composta da esperti che dovrà monitorare la viabilità e attuare tutte le misure per evitare la chiusura di svincoli e assi viari. Contestualmente si dovrà elaborare un piano per provvedere alla sistemazione di quelle strade, parzialmente interrotte e in precarie condizioni, per evitare che le piogge possano provocare altri cedimenti strutturali a salvaguardia di chi giornalmente le percorre e dell’intera economia della comunità madonita”, conclude Gennuso.