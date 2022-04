Brancaccio, sì del Consiglio alla convenzione con il Forum per realizzare lo svincolo autostradale

Un passo avanti significativo per un'opera da oltre un decennio incompiuta: lo svincolo atuostradale di Brancaccio. Oggi il Consiglio ha approvato la delibera necessaria alla stipula della convenzione tra il Comune e la Multi Veste Italy 4 srl.

Secondo lo schema già predisposto dalla Giunta, la società che gestisce il centro commerciale Forum dovrà completare lo svincolo lato nord che immetterà direttamente dall'autostrada al Forum, più altre opere di urbanizzazione e razionalizzazione delle strutture polifunzionali nell’area di Brancaccio.

In particolare, dovranno essere costruite le rampe dello svincolo autostradale lato mare e relativi impianti connessi; il verde nel Baglio Sant'Anna; il parcheggio lato ferrovia (P2) con impianto di illuminazione, arredo a verde e viabilità; manutenzione e ripristino sede stradale (circa 70 metri), impianti d'illuminazione e caditoie in via Galeano; manutenzione della sede stradale e accesso al futuro parcheggio, lato Villabate (circa 180 metri). I lavori saranno finanziati a scomputo degli oneri concessori.

"Si tratta di un'opera importante - commenta Igor Gelarda, capogruppo della Lega-Prima l'Italia in Consiglio - incompiuta da tanto tempo, che finalmente oggi è stata sbloccata. All'amministrazione comunale non costerà nulla. Anche io ho votato a favore perché tutto ciò che riguarda le infrastrutture e lo sviluppo della città, ma anche l'alleggerimento del traffico, è assolutamente prioritario. Questo svincolo diventerà poi strategico quando riusciremo a rinforzare le infrastrutture dalla parte del mare e quindi permettere anche il transito dei mezzi pesanti dall'autostrada, via mare, per arrivare al porto. Transito in questo momento impedito dalle limitazioni che ci sono sul ponte di mare".