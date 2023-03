Imprenditori siciliani a Roma per il Superbonus, M5S: "A Palermo più di duemila imprese nel baratro"

Dalla Sicilia a Roma per protestare per il Superbonus 110 bloccato dal Governo Meloni. La mobilitazione di ieri ha visto la partecipazione di oltre 3.000 imprenditori e lavoratori del settore giunti nella Capitale da tutta Italia, con una rappresentanza anche di aziende siciliane. In Sicilia sono oltre 2.500 le imprese con crediti “incagliati” che senza un intervento della politica rischiano di fallire, licenziare lavoratori e non completare le opere.

“Nella sola città di Palermo rischiano il fallimento più di 2.000 imprese - spiega la senatrice Dolores Bevilacqua - Il Governo Meloni si è reso responsabile dell’ennesima giravolta nel tentativo di colpire il M5S, creando però un danno alle aziende che hanno investito e ai cittadini rimasti bloccati con i lavori”.

Di seguito le interviste realizzate a Roma al termine della giornata di protesta: Giuseppe Leone di Impredil Impianti, Michele Lo Valvo di Teamwalk Palermo, ing. Giuseppe Patellaro, ing. Dario Di Chiara, Senatrice Dolores Bevilacqua e Senatore Pietro Lorefice Movimento 5 Stelle.