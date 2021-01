Superbonus, M5S sollecita Orlando: "Comune chieda contributi"

"Rimangono gli ultimi tre giorni a disposizione del Comune per presentare istanza per ottenere il contributo relativo alle assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale per agevolare i procedimenti relativi al superbonus 110%, dopodiché questi fondi andranno persi". Lo sottolinea il Movimento 5 Stelle, che ha scritto al sindaco Leoluca Orlando e all’assessore Di Dio "al fine di sollecitare il primo cittadino a non sprecare questa opportunità per la città".

"In legge di bilancio 2021 - si legge nella missiva firmata dal deputato nazionale Adriano Varrica e dai consiglieri comunali Cinquestelle - abbiamo introdotto la possibilità per i Comuni di derogare ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per assumere personale a tempo determinato e parziale, con l’esclusivo scopo di occuparsi delle pratiche relative al cosiddetto “superbonus 110%” per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato. Dalla transizione energetica e dal rilancio dell’edilizia in chiave verde passa un pezzo importante del futuro prossimo dell’economia della nostra città e c’è bisogno che parti sociali ed Istituzioni facciano sistema per garantire la piena ed efficace attuazione di questa importante misura".

"Abbiamo apprezzato la nota di Ance che ha invitato l’Amministrazione comunale a creare degli sportelli ad hoc per velocizzare l’istruttoria delle pratiche - scrivono gli esponenti M5S - Con la presente, oltre ad esprimere il massimo sostegno alla proposta di Ance, chiediamo all’Amministrazione di presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico entro il termine improrogabile del 29 gennaio per accedere al contributo a copertura degli oneri per le assunzioni", hanno concluso.