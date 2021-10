Superbonus, M5S: "In Sicilia 2.270 unità unifamiliari finanziate, tetto Isee grossa limitazione”

"In Sicilia sono 2.270 le unità unifamiliari ammesse a finanziamento Superbonus 110% per più di 227 milioni di euro, di gran lunga maggiore rispetto a quelle dei condomini (422) e delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (762), e sarebbe un peccato fermare o limitare questo circolo virtuoso”. A rendere noti i numeri è Roberta Alaimo, deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, commentando la decisione del Consiglio dei ministri di prorogare il Superbonus 110% fino al 2023.

Il rinnovo della misutra porta con sè delle limitazioni, decisione che la parlamentare definisce "irrazionale". "E' anzi necessario ragionare - dice Alaimo - sull’opportunità di non ridurre la platea con il limite a 25 mila euro di Isee e trovare le coperture per inserire nella manovra anche la proroga per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari. La consideriamo una discriminazione dannosa che penalizzerebbe le famiglie, le imprese e i tecnici del settore che da tempo attendono questo provvedimento. Il Superbonus - conclude - è una misura che ha determinato un incremento degli indici economici del comparto delle costruzioni che non vedevano picchi così elevati da decenni, inoltre, garantisce l'efficienza energetica delle abitazioni ma anche la sicurezza in caso di sisma. La coibentazione degli edifici, garantisce ai cittadini risparmi in bolletta e una riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con il processo di transizione ecologica. Con l'arrivo dell'inverno e delle basse temperature, molti di questi cantieri rischiano di non essere terminati entro giugno 2022 per cui la proroga deve essere estesa a tutti gli interventi”.