Superbonus, Aiello (M5S): "Governo scellerato mette a rischio un milione di posti di lavoro"

"Quarantamila imprese e quasi un milione di posti di lavoro a rischio. Altro che 'non disturbare chi vuole fare': con la scellerata decisione presa ieri sera in Cdm, con cui è stata messa la pietra tombale sul Superbonus, il Governo mette in ginocchio il settore edilizio e con esso l'occupazione generata grazie a tale misura. Il tutto malgrado i proclami fatti in campagna elettorale dai partiti di Destra, ad iniziare da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni in persona. È l'ennesimo, incredibile dietrofront a cui assistiamo attoniti. Visto che si riempiono la bocca di espressioni come 'patriottismo' e 'interesse nazionale', questi signori ascoltino il grido delle associazioni e pensino bene a ciò che stanno facendo. Creare un danno all'Italia per mere ragioni ideologiche sarebbe imperdonabile". Lo affermano in una nota il deputato del M5S Davide Aiello, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera Dei Deputati.