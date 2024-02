Sud chiama Nord, Lo Giudice eletto coordinatore regionale: "Siamo il primo partito in Sicilia"

Oggi si è svolto a Palermo il coordinamento regionale di Sud Chiama Nord, durante il quale Danilo Lo Giudice è stato eletto coordinatore regionale, proclamata anche la segreteria regionale.

Ecco i membri eletti: oltre a Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale, i vice coordinatori Edy Bandiera, Davide Vasta, Gino Macaddino. Tesoriere: Giuseppe Lombardo. Responsabile organizzazione: Angelo Bellina. Nella segreteria regionale: Francesco Alberghina, Ludovico Balsamo, Matteo Bommarito, Saverio Buscemi, Clara Crocè, Alessandro De Leo, Giuseppe Di Rosa, Nadia Garro, Ismaele La Vardera, Filippo Lo Brutto, Paolo Monaca, Concetta Rotino e Matteo Sciotto.

Durante l'assemblea, è stato dedicato un momento di cordoglio per la perdita del padre del leader del movimento, Cateno De Luca. Presente tutta la deputazione regionale di Sud chiama Nord. I lavori sono stati coordinati dal sindaco di Messina Federico Basile.

Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva (Messina), ha espresso soddisfazione per l’acclamazione unanime da parte dell’assemblea: "Nonostante il momento particolare abbiamo il dovere di dimostrare di poter andare avanti anche quando Cateno non è presente. Questo è uno dei principi fondamentali che dobbiamo imparare, poiché rappresentiamo il movimento e ciascuno di noi è un pezzo importante di questa realtà. Oggi, siamo il primo partito in Sicilia. Questo non può essere considerato un traguardo, ma deve essere un punto di partenza.

"Altro momento di grande partecipazione e democrazia. Complimenti a ogni singolo componente della segreteria eletto oggi a Palermo e in particolare al neo coordinatore della Sicilia Danilo Lo Giudice che con impegno e abnegazione svolge un ruolo fondamentale per la crescita del Movimento", ha affermato Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. "La giornata di oggi - ha aggiunto - è dedicata proprio a Cateno De Luca che ha messo anima e corpo per arrivare a questo punto".