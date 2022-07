Suap, si cambia: dal primo agosto torna il ricevimento del pubblico in presenza

Dal primo agosto torna il ricevimento del pubblico in presenza al Suap (lo Sportello unico delle attività produttive). Lo ha disposto il neo assessore alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, in quello che di fatto è il suo primo atto dopo la nomina in Giunta.

La decisione è stata presa "al fine di agevolare i professionisti e le imprese che hanno necessità di ricevere informazioni". Così si legge in una nota dell'assessore, che comunica di aver previsto una diversa articolazione degli appuntamenti nei cari uffici del Suap. Per essere ricevuti, sia in presenza che in video conferenza, è necessario prenotarsi sul portale Super@.

Con questo provvedimento, auspica l'assessore Forzinetti, puntiamo "alla ripresa delle attività economiche, contribuendo a migliorare il confronto tra l'utenza e gli uffici".