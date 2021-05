Sospendere le tariffe per le strisce blu a Mondello e Sferracavallo: mozione di Forza Italia approvata  

Sospendere, a partire dal primo giugno, le ordinanze comunali che prevedono il pagamento per la sosta nelle strisce blu a Mondello e Sferracavallo. La richiesta, contenuta in una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia al Consiglio della Settima Circoscrizione, Pietro Gottuso, è stata approvata all’unanimità.

“Veniamo – dice Gottuso - da una stagione complicata e almeno fino a luglio saremo in emergenza sanitaria per la pandemia e considerato che l'economia relativa alle due borgate marinare di è in ginocchio, sarebbe opportuno che venisse sospesa quest’ordinanza per dare fiato ai cittadini e ai commercianti. Ci si augura - conclude Gottuso - che questa amministrazione comunale, sempre sorda ad ascoltare l'organismo decentrato, applichi il buon senso, tenga conto della proposta deliberata e la adotti nell'interesse generale dei cittadini e per dare un aiuto per la ripresa economica”.