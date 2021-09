Straordinaria partecipazione a Palermo per la prima convention dei Giovani Siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta ieri pomeriggio a Palermo, nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo, alla presenza del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Gianfranco Miccichè, del Presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale On.Riccardo Savona e dell’Assessore Regionale Marco Zambuto, la Prima Convention Regionale dei Giovani Siciliani che ha riunito i rappresentanti delle realtà giovanili di tutte le nove province siciliane. La manifestazione ha avuto lo scopo di promuovere la creatività e lo sviluppo di una coscienza politica nei giovani siciliani, dando ampio spazio alle idee più innovative dei talenti emergenti nei vari settori economici e sociali.

“Siamo entusiasti per la grande partecipazione all’evento, abbiamo lanciato un messaggio chiaro: i giovani siciliani hanno voglia di partecipare alla vita politica dei propri territori ed essere protagonisti. Siamo a lavoro sulla costruzione di una rete di giovani che, con capacità e competenza, possa proporsi come nuova classe dirigente della nostra società portando una ventata di freschezza e rinnovamento nelle Istituzioni. Ringraziamo l’On. Savona per aver creduto e sostenuto sin dal primo momento l’iniziativa e per guidarci in questo percorso di crescita ,dandoci l’opportunità di creare una proficua sinergia tra i giovani e le Istituzioni e l’On. Miccichè per aver patrocinato con l’Assemblea Regionale l’evento dimostrando grande interesse per le politiche giovanili e per la crescita dei giovani”. Affermano gli organizzatori dell’evento Ignazio Gattuso e Giovanni Tarantino.