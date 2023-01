Stralcio cartelle sotto i mille euro, il Pd: "Scontro tra Giunta e maggioranza paralizza il Consiglio"

"Lo scontro tra la maggioranza e la giunta Lagalla sullo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro paralizza i lavori del Consiglio comunale". Lo dicono i consiglieri comunali del Partito democratico Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Carmelo Miceli, Teresa Piccione.

"Denunciamo con forza - si legge in una nota dei consiglieri Dem - che oggi la maggioranza non si è presentata in aula determinando il rinvio del Consiglio comunale. Evidentemente la delibera proposta dall’amministrazione Lagalla non piace alla maggioranza, prevedendo la rinuncia allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro, prevista dal governo Meloni. Con la nostra presenza in aula ribadiamo che il Consiglio comunale ha il diritto di discutere la proposta di delibera per scegliere la soluzione più conveniente ai cittadini".