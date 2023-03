Dopo la strage di Cutro la manifestazione a Palermo, D'Orso e Penna (M5S): "Rafforzare le politiche salvataggio in mare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La deputata nazionale palermitana del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso e l'ex deputato Aldo Penna hanno partecipato alla manifestazione indetta a Palermo per chiedere con fermezza che sia fatta chiarezza sulle responsabilità per la terribile strage del mare di Cutro, che ha portato alla morte di numerosi migranti in cerca di un futuro migliore.

"Quanto accaduto a largo delle coste calabresi – afferma D'Orso - è un episodio che poteva essere evitato e per il quale il Governo Meloni ha una precisa responsabilità politica. Questo Governo ha l’obiettivo di disumanizzare il fenomeno migratorio e di affrontarlo solo cercando altrove capri espiatori e colpevoli da additare. È ora che il governo nazionale accetti invece che la questione migratoria non è un'emergenza ma un fenomeno strutturale con il quale fare i conti. E' solo attraverso un approccio più solidale, con politiche di inclusione efficaci, che possiamo trovare una soluzione sostenibile e giusta per tutti. Serve un cambiamento di rotta nella politica di accoglienza italiana, che si basi sui principi di umanità, solidarietà e giustizia. E certamente è necessario che non solo l’Italia ma l’Europa tutta attui una nuova e più efficace politica di salvataggio in mare dei migranti che cercano di fuggire da guerra e miseria. Solo così potremo evitare altre tragedie come quella del mare di Cutro". Nella rappresentanza del Movimento 5 Stelle alla manifestazione cittadina anche l'ex deputato del M5S Aldo Penna, oggi attivista: "Essere qui – ha detto - vuol dire schierarsi contro l’indifferenza e la crudeltà di questo Governo".