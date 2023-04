Straccia bollo fino al 30 aprile, strada in salita: "Cosa c'entra il presepe di Acireale nel ddl?"

Strada in salita per il disegno di legge che punta a riaprire i termini per lo 'straccia bollo auto' in Sicilia. La proposta a firma di Fratelli d'Italia, che sposta fino al 30 aprile il termine ultimo per potere pagare gli arretrati del bollo auto precedenti al 2022 senza dovere incappare in sanzioni e interessi, si è scontrata all'Ars con il no di M5s e Pd a una norma, inserita nello stesso ddl, che destina 115mila euro al restauro del presepe di Acireale.

"Il presepe di Acireale paga il bollo auto?", ha chiesto ironicamente in Aula il capogruppo M5s Antonio De Luca che rivolgendosi al governo, presente nella seduta di oggi con l'assessore all'Economia Marco Falcone, ha avvertito: "Via questa norma dal disegno di legge o faremo mancare il numero legale". A De Luca ha risposto Falcone, che ha difeso il provvedimento: "Si tratta di un finanziamento che era contenuto nella Finanziaria e che per una svista in un subemendamento è saltato, chiedo per questo una cortesia a tutto il Parlamento. Il governo è comunque disponibile a delle correzioni".

Muro, però, anche da parte del Pd, con il capogruppo Michele Catanzaro che ha chiesto tempo per esaminare il testo. A questo punto, dopo l'ok alla norma 'straccia bollo' contenuta all'articolo 1 del ddl 'Disposizioni in materia di tassa automobilistica', il vice presidente vicario di Sala d'Ercole, Nuccio Di Paola, preso atto dell'ostilità dell'Aula rispetto all'articolo sul finanziamento al presepe di Acireale, ha rinviato i lavori alle 15 di domani.

Fonte: Dire