Stop al raddoppio dei gettoni per i consiglieri di circoscrizione: ora la ragioneria vuole restituiti i soldi in più

Una legge regionale del febbraio 2024 (il collegato alla Finanziaria) mette in discussione il raddoppio delle indennità dei presidenti e dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione, deliberato lo scorso mese di settembre. O meglio, lo prevede solo per le circoscrizioni che hanno avuto assegnate le funzioni amministrative decentrate. Non è il caso di Palermo, dove il decentramento non è mai stato attuato. Quindi l'aumento non si poteva fare, tanto che adesso la ragioneria generale del Comune bloccherà i pagamenti di indennità e gettoni aumentati e chiederà a 80 tra presidenti e consiglieri la restituzione di quanto finora percepito in più. Si tratta di circa mille euro al mese per ogni presidente, da settembre a oggi, e di 600 euro circa a consigliere.

Dopo gli aumenti, i consiglieri di cirscoscizione hanno avuto un compenso di circa 1.800 euro lordi al mese, quasi 1.200 netti, adesso torneranno a una media di 950 al mese, con un gettone di 48,80 euro a seduta (anziché 97,6 euro). Dovrà essere dimezzato anche il compenso destinato ai presidenti che, con l'aumento di 1.700 euro lordi, da settembre hanno percepito un'indennità di 3.588 euro a mese (cioè il 40% di un assessore).

Secondo la ragioneria generale, diretta da Paolo Bohuslav Basile, "non si potranno più esitare provvedimenti" diversi da quelli che prevedono un gettone di 48,80 euro a seduta e si dovrà procedere al "recupero delle maggiori somme indebitamente percepite". Così viene messo nero su bianco in una nota in cui si sottolinea che le delibere di Giunta e Consiglio del 2023, che avevano esteso gli incrementi anche alle circoscrizioni, presentano "aspetti di illegittimità". Interpretazione che trova conferma nel collegato alla finanziaria regionale dello scorso febbraio, unica norma che fa esplicito riferimento alle circoscrizioni. "In ragione dell'assenza di una norma primaria che autorizzasse gli aumenti, assenza colmata dal legislatore regionale con la promulgazione della legge 3 del 2024", quindi, le delibere del 2023 non potevano essere approvate.

La nota della ragioneria ha scatenato il caos in tutte le circoscrizioni. Giuseppe Federico, presidente della seconda, prende una posizione provocatoria: "Eliminate le circoscrizioni". Quindi attacca il sindaco Roberto Lagalla, definendolo "inadempiente" sul decentramento. "Voglio ricordare, assumendomi la responsabilità di quello che dico, - aggiunge Federico - che nessun partito politico di maggioranza di questa amministrazione ha come cavallo di battaglia il decentramento pur avendo firmato un programma elettorale del sindaco Lagalla che prevedeva nei primi punti l’avvio di questo atto! Ancora più mortificante, vedendo l’assetto del Consiglio, è che molti consiglieri che provengono dalle circoscrizioni si sono dimenticati delle loro battaglie e oggi sono disposti a mortificare il loro ruolo pur di non avviare il decentramento, sostituendosi ai consiglieri di circoscrizione. Abbiate il coraggio di eliminarli i parlamentini di quartiere oppure il sindaco attui il suo programma. Non è solo una questione di compensi...".

Antonio Nicolao (Pd), vicepresidente della prima circoscrizione, ricorda di "non aver mai voluto gli aumenti senza un vero trasferimento delle funzioni decentrate" e parla di "ennesima frittata conseguenza di una logica che non ha mai voluto cedere nulla ai consiglieri di circoscrizione". Il tema del decentramento viene affrontato anche dai consiglieri comunali della Dc: "I consiglieri di circoscrizione - dichiarano Domenico Bonanno, Viviana Raja, Salvo Imperiale, Giovanna Rappa e Salvatore Di Maggio - sono le vere sentinelle del territorio, primo punto di contatto e di sfogo da parte dei cittadini, riferimenti importanti senza i quali spesso e volentieri non potremmo neppure arrivare alla soluzione di piccoli e grandi problemi. In una grande città come la nostra, la mancanza di un vero decentramento amministrativo appare una contraddizione oltre che un’assurdità cui si deve assolutamente porre fine".

"Chi rappresenta l’amministrazione nei quartieri della città, chi ascolta quotidianamente le lamentele e le richieste di aiuto dei cittadini, chi garantisce presenza e ci permette di avere un contatto diretto e forte con il territorio merita rispetto, strumenti e legittimazione. Come gruppo consiliare siamo al fianco dei consiglieri delle otto circoscrizioni della città e continueremo a lavorare, come fatto fino ad ora, per tutelare il loro ruolo, l’importanza della loro funzione e la dignità politica e amministrativa che meritano, oltre che gli interessi dei cittadini che da un vero decentramento potrebbero avere soltanto giovamento e miglioramento dei servizi", concludono i democristiani.