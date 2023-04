Statuto siciliano, ecco i componenti della nuova Commissione paritetica

Costituita la nuova Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione Siciliana. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha infatti firmato il decreto per la ricomposizione dello speciale organismo previsto dall’articolo 43 dello Statuto autonomistico. Ne fanno parte gli avvocati Francesco Greco e Giuseppe Salvatore Failla, designati dal presidente della Regione; il magistrato della Corte dei conti Maurizio Graffeo e l’avvocato Rocco Mauro Todero, nominati dal governo nazionale. Alla prima riunione verrà eletto il presidente della Commissione.