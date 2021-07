Statuto siciliano, Giuffrè presidente della Commissione paritetica

Si è ufficialmente insediata oggi la nuova Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione Siciliana. L’importante organismo è previsto dall’articolo 43 dello Statuto speciale ed è formato da quattro esperti. Ai componenti – i docenti Enrico La Loggia e Felice Giuffrè - già indicati in precedenza dal governatore Nello Musumeci (nella foto d’archivio), si sono aggiunti gli avvocati Bruno Alicata e Raffaele Bonsignore, su designazione del ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini. Nel corso della riunione di stamane, Giuffrè è stato eletto, all’unanimità, nuovo presidente della Paritetica. Confermato, invece, il segretario Mario Puglisi.