Stati generali di Azione e Più Europa: "Insieme alle Regionali, sì al polo del buon governo contro i populisti"

Un'area liberal democratica, imperniata sulle leadership di Carlo Calenda ed Emma Bonino, che possa chiudere la stagione del populismo e dare vita a un polo del buon governo. Il progetto, che partirà a settembre, è stato "accolto positivamente" agli stati generali di Azione e Più Europa organizzati dai vertici regionali dei due partiti a Enna.

Per la Sicilia è emersa la necessità di lavorare ad una proposta programmatica che possa costituire un valido punto di riferimento nella partecipazione al dibattito politico, escludendo sin da ora interlocuzioni con i partiti populisti e con quelli che si contraddistinguono per la loro impostazione clientelare. Alle Regionali, Azione e Più Europa si presenteranno in tandem con liste comuni e quasi sicuramente un candidato alla presidenza unico.

"Le scelte sulla gestione dei rifiuti, sull'organizzazione della sanità, sull'implementazione dei servizi scolastici, gli investimenti nel servizio idrico - dice Giangiacomo Palazzolo, segretario regionale di Azione - saranno i punti cardine sui quali decideremo, insieme a Più Europa, il percorso politico ed i compagni di viaggio".

"Obiettivo di questo incontro è quello di mettere in campo la rete di uomini e donne pronti ad impegnarsi nei territori ed in grado di interpretare la nostra visione progettuale - afferma Fabrizio Ferrandelli, presidente dell'assemblea di Più Europa -. Osserviamo attentamente cosa si muove anche negli altri schieramenti, così da poter qualificare con attenzione e intelligenza la nostra proposta politica".