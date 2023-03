"Criticità sulla Palermo-Sciacca e sul ponte Corleone": Figuccia presenta un’interrogazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ho chiesto chiarimenti in merito alle criticità presenti sulle reti stradali regionali di competenza dell’Anas e che riguardano la statale 624 Palermo-Sciacca, la statale 121, la statale 117 e il “Ponte Corleone”. Sono le parole del deputato regionale della Lega Prima l’Italia Vincenzo Figuccia I dati Istat dicono che nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488.

"La situazione generale delle strade in Sicilia - spiega Figuccia - che sono in gestione dell’Anas, raccontano l’esigenza di una richiesta di ammodernamento, e in diversi punti le criticità sono talmente pericolose che è necessario un intervento immediato di messa in sicurezza per evitare gravi incidenti e garantire la incolumità degli automobilisti privati e pubblici. Lo scopo della mia interrogazione parlamentare, inviata all’assessorato delle infrastrutture e delle mobilità, è proprio quello di chiedere un tavolo con i vertici dell’Anas al fine di sollecitare gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree più a rischio e successivamente di programmare una attività strutturale di manutenzione e ammodernamento delle strade. Inoltre ho inviato personalmente una lettera dettagliata ai dirigenti della Struttura Territoriale Sicilia-Anas per chiedere di predisporre gli interventi più urgenti. Le famiglie siciliane - conclude Figuccia – hanno pianto troppo spesso le morti dei propri cari stroncati dagli incidenti stradali e noi abbiamo il dovere morale di garantirne la sicurezza.