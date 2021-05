Stabilizzazione Asu, Scavone: "Soluzione vicina per 4.571 lavoratori"

L'assessore regionale al Lavoro ha incontrato i vertici delle Asp, delle Camere di Commercio e i rappresentanti dell'Anci per illustrare i passaggi da mettere in atto per mettere fine al precariato. Alcune decine di lavoratori hanno chiesto la fuoriuscita volontaria dal bacino

Si accelera sulla stabilizzazione degli Asu in Sicilia: l'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, ieri ha incontrato i vertici delle Asp e delle Camere di Commercio oltre ai rappresentanti dell'Anci. "Abbiamo voluto illustrare agli enti utilizzatori - ha detto Scavone - i passaggi da mettere in atto per procedere rapidamente alla stabilizzazione dei 4.571 soggetti, in atto impiegati in attività socialmente utili. Al termine di questo primo giro di incontri, oltre ad una verifica che faremo con le parti sociali sull'attuazione della norma approvata dall'Ars con l'ultima Finanziaria, pubblicheremo - continua l'assessore - una manifestazione di interesse per gli enti pubblici che volessero acquisire ulteriori lavoratori".

La norma approvata dall'Ars è il frutto del lavoro si è sviluppato attraverso il tavolo di consultazione sociale permanente istituito presso il dipartimento Lavoro con il contributo della quinta commissione e dei suoi componenti. Oltre ai 37 milioni già stanziati come negli scorsi anni per il pagamento del sussidio, con l'ultima Finanziaria il governo Musumeci ha aggiunto ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 e ha stanziato complessivamente 54 milioni per il 2022 e il 2023 necessari a coprire anche il fabbisogno finanziario relativo agli oneri sociali. "La Regione copre il costo complessivo per la stabilizzazione - ha proseguito Scavone - L'articolo 36 della stessa legge prevede, inoltre, altri benefici come la fuoriuscita volontaria dal bacino e l'accompagnamento alla pensione per gli aventi diritto". Ad oggi già alcune decine di lavoratori Asu hanno richiesto al dipartimento Lavoro il beneficio economico per la loro fuoriuscita dal bacino.