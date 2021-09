Procedono i lavori sulla Statle, Cancelleri: "Palermo-Agrigento no stop fino alla consegna dell’opera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri ha raggiunto i cantieri della SS189 della Palermo-Agrigento, importante arteria siciliana, accompagnato da tecnici Anas e Cmc, al fine di verificare lo stato dell’avanzamento dei lavori dei cantieri aperti. Il Sottosegretario, come aveva promesso, è tornato a far visita ai cantieri della Palermo-Agrigento per assicurarsi che i lavori avanzino velocemente e senza interruzioni.

“Con Anas, CMC e le imprese affidatarie oggi direttamente in cantiere abbiamo fatto il punto riguardo i lavori della SS121 - SS189” commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. “Abbiamo preso un impegno ben preciso con questo territorio: i lavori non si devono più fermare fino alla consegna dell’asse principale di quest’opera e ci sto mettendo tutto me stesso per mantenere la promessa. Dei 10 semafori che rendevano difficilissima la viabilità di questa strada già 7 sono stati eliminati. A conclusione di una corposa apertura del tratto a doppia carreggiata che avverrà fra ottobre e novembre ne dismetteremo altri 2.” continua Cancelleri. Seguo personalmente e costantemente i lavori della SS121 - SS189 perché è arrivato il momento di scrivere la parola fine a questo cantiere infinito”, così Cancelleri nel suo sopralluogo di questo pomeriggio.