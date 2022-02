Concessioni balneari, la Lega chiede un intervento alla Regione: "Sosteniamo gli imprenditori"

Dopo l'approvazione delle nuove norme sulle concessioni demaniali, i deputati regionali della Lega chiedono con una mozione un intervento mirato per "garantire gli imprenditori balneari, già esposti" a serie difficoltà. Il documento è stato depositato ieri ed è stato firmato da Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Orazio Ragusa, Carmelo Pullara, Vincenzo Figuccia, Giovanni Cafeo e Luca Sammartino, con la richiesta al governo regionale di creare un tavolo di confronto sul tema.

L'emendamento approvato dal Consiglio dei ministri in questi giorni prevede - anche per uniformarsi alle normative europee - una maggiore concorrenza e nuove modalità di affidamento delle concessioni già a partire dal primo gennaio 2024.

"L'emendamento del governo Draghi pone seri interrogativi sul futuro delle concessioni demaniali in essere - dice Catalfamo, capogruppo della Lega all'Ars - quali garanzie stiamo dando agli imprenditori balneari che hanno già fatto tanti investimenti per sopravvivere alle restrizioni legate al Covid? Li esponiamo nuovamente a una nuova cesura? Su quali basi e con quali premesse?".

Ecco perché "è fondamentale a questo punto confrontarsi con tutte le parti coinvolte per garantire la corretta concorrenza nel settore, ma senza danneggiare chi si è esposto economicamente per far sopravvivere queste attività duramente colpite negli ultimi due anni", afferma il deputato regionale.