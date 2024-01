Via Sardegna, Cuticchio (M5S): "Sottopasso tra l'abbandono e la promessa di rinascita"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sottopasso di via Sardegna recentemente teatro di un incendio doloso, continua a languire nell'abbandono, nonostante gli impegni assunti dall'amministrazione Lagalla. Fin dall'inizio del mandato come consigliere di circoscrizione, mi sono impegnato a rispondere alle esigenze dei cittadini riguardo al degrado di questo importante luogo di passaggio. Ho presentato mozioni, avanzato richieste e instaurato un costante dialogo con gli organi competenti, ma a oggi, purtroppo, i risultati sono assenti. Il 5 ottobre 2023, durante una riunione presso l'assessorato Lavori pubblici, è stato concordato un sopralluogo con il personale Coime per valutare le azioni necessarie al ripristino del sottopasso.

Tra le proposte emerse si trovano la pulitura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto, il consolidamento di solette e muratura, la rimozione di strutture metalliche. Dalla Reset, si attende inoltre la pulizia e il diserbo delle aree soprastanti. A oggi, purtroppo, nessuna di queste azioni è stata intrapresa, lasciando il sottopasso nell'attuale stato di degrado. La situazione è diventata insostenibile e richiede un intervento immediato. Le richieste da parte dei cittadini e delle attività commerciali circostanti sono chiare.

Ripristino scalinata: chiediamo l'intervento tempestivo per riportare la scalinata alle condizioni ottimali, garantendo la sicurezza di chiunque la percorra. Rifacimento impianto illuminazione: è essenziale garantire un adeguato sistema di illuminazione per la sicurezza e il benessere di chi utilizza il sottopasso. Gli abitanti della nostra circoscrizione meritano di vivere in un ambiente sicuro, pulito e accogliente. Invitiamo pertanto le autorità competenti a onorare gli impegni assunti e a intervenire immediatamente per il ripristino del sottopasso di via Sardegna. La nostra comunità conta su un tempestivo intervento per ridare vita a questo importante spazio urbano.

Giacomo Cuticchio, consigliere M5S sesta circoscrizione