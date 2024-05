Monreale, Fratelli d'Italia conferma la candidatura a sindaco di Natale Macaluso

Dopo aver mollato Alberto Arcidiacono, Fratelli d'Italia conferma il sostegno a Natale Macaluso, che correrà per la poltrona di sindaco di Monreale con il simvolo del partito di Giorgia Meloni.

E' durato meno di un mese l'appoggio di Fdi al sindaco uscente Alberto Arcidiacono, "ritrovatosi ostaggio dei movimenti civici che lo sostengono, in particolare della componente di centrosinistra" e per questa ragione, a detta dei meloniani, "non è riuscito a farsi garante di una coalizione ampia e articolata che vedesse la partecipazione ufficiale del principale partito del centrodestra".

Uno strappo insanabile, che ha portato all'autosospensione da Fdi del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, passato all'Ars al gruppo Misto, dopo la decisione di puntare su Natale Macaluso: commercialista palermitano classe '68. "Siamo certi - affermano il senatore Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e il coordinatore regionale Giampiero Cannella - che Macaluso saprà interpretare al meglio le istanze provenienti dal territorio, oltre ai valori fondamentali del nostro partito. Desideriamo ringraziare anticipatamente coloro che vorranno sostenere Natale Macaluso, unitamente a coloro che si stanno candidando nella nostra lista, sposando il progetto politico e il programma che ci proponiamo di realizzare per la comunità di Monreale".

"La città ha bisogno di un'amministrazione forte e dai connotati politici ben distinti, che possa avere degli interlocutori sia a livello regionale che nazionale, ma soprattutto un’amministrazione che sia credibile e che abbia chiara la direzione da percorrere - concludono Russo e Cannella - Su questo siamo impegnati con determinazione e coerenza al fianco del nostro candidato sindaco".