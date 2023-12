Il circolo Pd "David Sassoli": "Sos criminalità in centro storico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Circolo Pd centro storico David Sassoli esprime piena solidarietà e vicinanza ai titolari del b&b La Terrazza sul Centro in pieno centro storico per il furto perpetrato durante le feste di Natale ai loro danni. "Stigmatizziamo con forza questo vile atto - dichiara la segretaria del circolo Tiziana Calabrese - e confidiamo che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia, anche grazie al video che riprende i vari momenti dell'accaduto. Ma chiediamo una maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Siamo anche consapevoli che non possa esistere garanzia di ordine e sicurezza pubblica senza la collaborazione attiva dei cittadini. Questo purtroppo sembrerebbe non essere avvenuto. In questa situazione molto delicata invochiamo l’aiuto di tutti: istituzioni, forze dell’ordine e cittadini”.