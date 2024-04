Lungomare di Barcarello, Catia Meli (Forza Italia): "Emergono criticità durante i lavori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Catia Meli, consigliera comunale in quota Forza Italia, ha curato un sopralluogo dopo le segnalazioni riguardanti il progetto di rifacimento del lungomare di Barcarello. Finanziato con oltre 2 milioni di euro provenienti dal Pon Metro React, i lavori sono iniziati il 26 aprile scorso. Tuttavia, emergono importanti criticità che richiedono un'azione immediata. "Dopo numerose segnalazioni portate alla nostra attenzione da Giuseppe Di Fiore, Presidente della settima circoscrizione, abbiamo avviato un'indagine per verificare le problematiche segnalate e trovare soluzioni" ha dichiarato la Consigliera Meli. Nella giornata di venerdì 07.04.2024, insieme al consigliere Massimo Vescovo e al presidente Giuseppe Di Fiore, Meli ha guidato un sopralluogo coinvolgendo gli uffici competenti, tra cui l'architetto Sarta, responsabile del progetto, il direttore della ditta esecutrice dei lavori, il dirigente Rap e l'architetto Monteleone per la mobilità urbana.

"Durante il sopralluogo sono emerse diverse criticità che richiedono attenzione immediata - ha continuato Meli - ad esempio, la mancanza di cestini getta carta, non previsti nel progetto originale, è stata prontamente segnalata, e la Rap sta già procedendo con l'installazione. Inoltre, il manto stradale presenta segni di sgretolamento in alcuni punti, mentre l'ancoraggio delle ringhiere risulta problematico e sta venendo corretto per adeguarsi alle normative".

Ulteriori problematiche riguardano la non conformità degli scivoli per diversamente abili rispetto alle strisce pedonali, così come l'organizzazione delle installazioni dei giardini che ostacola la pista ciclabile. Naturalmente, tutto ciò influisce negativamente sulla viabilità. "E' molto importante intervenire prontamente per assicurare un lungomare sicuro e funzionale per cittadini e turisti - ha enfatizzato Meli - e a tal fine, sto attivamente lavorando per organizzare un tavolo tecnico dedicato alla valutazione della viabilità estiva. Il nostro impegno è totale nel risolvere queste problematiche e nel migliorare la qualità della vita della nostra comunità".