Sanfilippo: "Skatepark di piazza Vittorio Emanuele Orlando nel degrado, Comune si occupi della manutenzione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Abbandonato a se stesso lo Skatepark che si trova davanti al tribunale in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Così il presidente nazionale del Movimento Politico Nazionale dei Diritti Fabrizio Sanfilippo ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri per fare sgomberare l'area. I genitori, nonostante la stessa struttura sia stata recintata e messa in sicurezza per non renderla fruibile agli avventori portano ugualmente i loro figli a giocare all'interno della stessa con skateboard e biciclette incuranti che le stesse pedane sono piene di buche e ridotte veramente male.

Solo dopo la segnalazione alle autorità competenti e l'arrivo dei carabinieri l'area è stata sgomberata. Manderemo una nota al Comune di Palermo per far sì che il tutto venga ripristinato nel più breve possibile, per ridare alla collettività intera questa area di divertimento per grandi e piccoli.il