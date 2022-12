Sispi spa, Lupo-Piccione (Pd): "Comune intervenga immediatamente a tutela dei lavoratori e dell'azienda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il silenzio assordante dell'amministrazione comunale, rispetto alle situazione critica che sta attraversando la Sispi, è inaccettabile soprattutto dopo le ripetute richieste di tutela dei lavoratori e dell'azienda che sono pervenute dalle organizzazioni sindacali". Lo hanno detto, in una nota congiunta, la vicepresidente del Consiglio comunale di Palermo, Teresa Piccione e il consigliere comunale del PD, Giuseppe Lupo, che hanno presentato un ordine del giorno a sostegno della vertenza dei lavoratori."Ci auguriamo -continuano- che il sindaco batta un colpo e si attivi immediatamente per la difesa di un patrimonio di professionalità strategiche che rischia di essere disperso e stanzi le risorse necessarie per il rilancio dell’azienda”.