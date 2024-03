C'è il via libera in serata: Sispi ha un nuovo contratto di servizio

Il via libera è arrivato nella tarda serata di ieri. C'è il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Palermo e la sua società controllata per i servizi telematici (Sispi). Avrà una durata di 9 anni "e sarà compatibile alla durata del piano di riequilibrio del Comune e a 3 piani industriali”. A dare l'annuncio è stato Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Innovazione.

“Un contratto - ha aggiunto - di quasi 11 milioni di euro l’anno. Un passo importante per affrontare le sfide della transizione digitale che dovrà affrontare la nostra città utilizzando a pieno anche 12 milioni di risorse del Pnrr. Troveranno forma progetti come PagoPa, App IO, la migrazione dei servizi del comune al cloud, la dematerializzazione delle pratiche tributi, attività produttive ed edilizia, notifiche digitali, potenziamento della sicurezza digitale dei dati. Servizi che cambieranno davvero il volto della nostra città!”.

Soddisfatti i consiglieri della Democrazia cristiana di Palermo Domenico Bonanno, Salvatore Imperiale, Viviana Raja, Giovanna Rappa e Salvatore Di Maggio. "Esprimiamo - dicono - grande apprezzamento per l’approvazione in Consiglio comunale del nuovo contratto di servizio della Sispi. Una delibera dalla importanza fondamentale per il comune e per l’azienda, utile a garantire sicurezza e stabilità ai lavoratori oltre che gli elementi per lo sviluppo ed il rilancio di una delle aziende più virtuose di proprietà del comune di Palermo".

"Tra gli importanti elementi di novità - aggiungono i consiglieri - la durata che viene estesa a 9 anni, garantendo all'azienda una maggiore proiezione rispetto agli sviluppi industriali che lo stesso ente può mettere in atto e la possibilità di riconoscere incentivi tecnici ai dipendenti a valere sulle risorse dell’azienda. Siamo soddisfatti dell'approvazione perché il nuovo contratto conferma il ruolo strumentale nevralgico e centrale della Sispi per il Comune nell’erogazione dei servizi ai cittadini - dicono -. Esprimiamo un plauso ed un ringraziamento all’amministrazione, a tutto il consiglio comunale, all’ufficio innovazione e alla governance dell’azienda per il grande lavoro svolto. Allo stesso tempo rivolgiamo ai lavoratori di Sispi il ringraziamento per il lavoro svolto negli anni con professionalità e impegno e a loro garantiamo anche per il futuro impegno e attenzione con l’obiettivo di valorizzare sempre di più le aziende virtuose nel superiore interesse del risanamento dei conti del Comune”.