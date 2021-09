Amministrative 2022, Sinistra Comune: "Un'unica lista per vincere le elezioni"

E' l'annuncio che è venuto fuori dalla partecipata assemblea che si è svolta questa mattina a Villa Filippina: "Il futuro della città di Palermo non può essere condizionato da equilibri nazionali o regionali, sarebbe ripetere errori fatti già in passato"

A Palermo "un'unica lista della Sinistra per vincere le elezioni e per evitare ambiguità nelle alleanze". E' il risultato della partecipata assemblea di Sinistra Comune che si è svolta questa mattina a Villa Filippina. Tre le proposte lanciate innanzitutto "una sola lista unitaria della sinistra, aperta alla città, alle forze ecologiste e ad esperienze sociali e civiche che abbia l'ambizione di ancorare a sinistra il programma ed evitare ambiguità nella composizione della coalizione. Il futuro della città di Palermo non può essere condizionato da equilibri nazionali o regionali, sarebbe ripetere errori fatti già in passato".

In secondo luogo, per Sinistra comune ci sono le condizioni "per vincere le prossime elezioni amministrative ma è necessario definire un progetto di governo credibile che ambisca a dare continuità alla visione che attualmente governa la città ma che, nello stesso tempo, imponga una discontinuità nel metodo di costruzione del progetto di trasformazione della città". Da qui l'esigenza di "definire eventuali alleanze nella chiarezza e senza ambiguità".

"Solo alla fine di questo percorso - sottolinea - si potrà discutere del candidato sindaco e dell'eventuale metodo di scelta. Chi oggi parla di primarie, non chiarendo quale sarà il perimetro della coalizione e quale sarà il programma di governo, non fa un buon servizio al futuro di Palermo".