Sinistra civica ecologista: presentazione del progetto per Palermo

L’incontro definirà la lista “Sinistra Civica Ecologista” con la presentazione del simbolo e di alcuni volti di coloro che hanno già aderito. Un progetto civico, ecologista e di sinistra che si candida a governare Palermo. A causa dell’emergenza sanitaria, l’assemblea si terrà in modalità on line con questo link: https://meet.google.com/rzz-cdse-ndo.

Il progetto chiama a raccolta donne e uomini, partiti ed associazioni, movimenti, comitati e sindacati che si riconoscono nei valori della sinistra italiana ed europea e che credono nell’impegno quotidiano per una città migliore e nella lotta per il lavoro e i diritti.Non può esserci crescita economica senza giustizia sociale, passando per la tutela della salute, la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione della cultura e dell’istruzione.L’obiettivo è mettere al centro storie ed esperienze della sinistra e del mondo ecologista per renderle protagoniste delle elezioni comunali, in una prospettiva rivolta ad una visione comune per la Sicilia e per l’intero Paese.