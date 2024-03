L'idea per Palermo, un "sindaco della notte" per gestire la movida dal tramonto all'alba

E' stata approvata ieri, a maggioranza, la proposta della consigliera di circoscrizione del Pd Tiziana Calabrese di istituire il "sindaco della notte" per gestire le sfide e le opportunità che la vita notturna offre. "Una figura, quella di vicesindaco o di un assessore - spiega la Calabrese - che abbia la delega alla notte, che coadiuvi il primo cittadino in modo stabile e continuato e che sia un interlocutore unico su vita, economia e organizzazione della notte".

Tra le priorità ci sarà quella di incentivare e promuovere la vivacità culturale e ancora ridefinire gli spazi pubblici e garantirne la polifunzionalità. "Ma anche di migliorare il trasporto pubblico notturno - spiega la consigliera - aumentare la sicurezza urbana e sì, creare politiche virtuose di gestione della notte nei grandi hub come porti, aeroporti, università, parchi e, non ultimo, iniziare a dare risposte ai giovani creando momenti differenziati di socialità in un nuovo meccanismo di rigenerazione urbana e sociale che garantisca innanzitutto sostenibilità notturna".