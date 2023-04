Lagalla nomina altri due esperti: Nicolosi per le risorse umane e Geraci per l'esternalizzazione

Dopo la nomina di Giuseppe Lo Re per la digitalizzazione e Clara Celauro per la mobilità, il sindaco Roberto Lagalla ha completato la rosa dei quattro esperti di cui ogni Comune con più di 250 mila abitanti si può dotare. Gli ultimi due profili scelti dal primo cittadino sono quelli dell'avvocato Lucio Geraci e della professoressa Marina Nicolosi. Gli esperti, come previsto dalla legge regionale del 1992, percepiranno un compenso di 25 mila euro per l'anno 2023.

Nicolosi, docente all'Università di Palermo, è stata incaricata, come si legge nella determina firmata da Lagalla, per "l’attività di impulso e di consulenza nei confronti del sindaco coadiuvandolo nella programmazione e nell’indirizzo delle azioni afferenti alle problematiche giuslavoristiche relative alle politiche delle risorse umane".

Mentre Geraci, componente del comitato di gestione dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, si occuperà di "attività di impulso e di consulenza nei confronti del sindaco coadiuvandolo nella programmazione e nell’indirizzo delle azioni del sindaco per l’attuazione del programma, attraverso l’elaborazione di pareri in ambito societario (ad esempio: affidamenti in house e contratti di servizio con società partecipate), corredate di riferimenti legislativi ed orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in ambito di processi di esternalizzazione dei servizi comunali e global service, in ambito di prevenzione e risoluzione di contenziosi, civili ed amministrativi, al fine di eliminare o mitigare il rischio di danni patrimoniali".