Il sindaco di Cinisi annuncia le dimissioni: "Lascio per amore del mio paese"

Il sindaco di Cinisi annuncia le dimissioni. Giangiacomo Palazzolo ha reso pubblica la propria decisione con un post pubblicato su Facebook. "Per amore del mio paese, per i miei cittadini, per tutti i consiglieri comunali, per tutti quelli che si sono spesi per la comunità e lo faranno nei decenni successivi - scrive Palazzolo nel suo post - ho deciso di rimettere il mio mandato di sindaco, al signor prefetto di Palermo al fine di comprendere se vi sono le condizioni per proseguire la sindacatura garantendo la dignità ed il prestigio di chi si occupa della cosa pubblica"

Al momento Palazzolo non ha chiarito i motivi che hanno portato al gesto, ma in serata ha convocato una riunione con i consiglieri per informarli sui fatti che lo hanno portato a questa decisione. "Credo - scrive Palazzolo - che ci sia un tempo anche per battaglie difficili ma di grande dignità. Da quando sono sindaco, tutti i politici locali di Cinisi sono vittime di anonime e calunniose accuse. Ciò ha comportato l'umiliante pregiudizio anche da parte di chi dovrebbe conoscere e tutelare l'istituzione". Palazzolo era stato eletto per la prima volta sindaco nel 2014, venendo poi riconfermato nel 2019.