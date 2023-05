Dopo 10 anni si dimette il sindaco Giangiacomo Palazzolo: "Devo tutto alla comunità di Cinisi"

Si dimette Giangiacomo Palazzolo. Il sindaco di Cinisi, eletto per la prima volta nel 2014, poi riconfermato per la seconda durante le amministrative del 2019, ha rassegnato le sue dimissioni a seguito della recente nomina nel Consiglio di presidenza di giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno della giustizia amministrativa. Palazzolo ha ottenuto 135 voti su 141 senatori votanti e 142 presenti.

Dopo quasi 10 anni di amministrazione, così, l'era Palazzolo sembra giungere al capolinea. "Devo tutto alla comunità di Cinisi" è il messaggio che nelle scorse ore ha inviato ai suoi cittadini. Le sue dimissioni da sindaco, ora, saranno definitive non appena saranno trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio comunale. La giunta, guidata dal vicesindaco Aldo Ruffino, resterà in carica fino all'insediamento del commissario straordinario.