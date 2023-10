Il sindaco di Cerda finito sotto inchiesta passa al contrattacco: "Il mio accusatore è cugino di un boss"

"Non c'è stato alcun tentativo di concussione, la presunta minaccia al comandante dei vigili urbani è una impostura, una mistificazione, tanto che da vittima divento carnefice. Quel giorno fui io a subire la sua aggressione con tanto di dito puntatomi in faccia, in pubblica piazza con testimoni presenti, a cui seguì la sanzione della commissione disciplinare del Comune".

A scriverlo è Salvatore Geraci, deputato regionale della Lega e sindaco di Cerda, in una nota indirizzata ad Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, dalla quale si è autosospeso dopo la polemica legata al passaggio della processione davanti casa del boss. Geraci passa così al contrattacco: "Il comandante Giuseppe Biondolillo, cugino di primo grado dell’omonimo boss mafioso locale condannato all'ergastolo, non è nuovo a questi comportamenti e ad episodi di aggressioni verificatesi con altri amministratori del passato e dipendenti comunali".

Poi si dice convinto di trovarsi "al centro di un teorema che il denunciante ha costruito su fatti che non corrispondono al vero, montati ad arte con inganno, basati su menzogne e falsità. Sono certo che cadrà ogni accusa e svanirà ogni tentativo di 'mascariamento'. I cerdesi sanno la verità, per questo vado avanti con forza ed a testa alta".

"Sui fatti che riguardano la processione del Venerdì Santo del 2022 - conclude il sindaco e deputato regionale - ho avuto come obiettivo solo quello di salvaguardare una tradizione secolare identitaria di Cerda, quella del Rincontro tra la Madonna addolorata, patrona del comune, e il Cristo morto, lungo un tragitto che non ha soste sotto le dimore di condannati per mafia. Del resto mai ho pensato a soste davanti ad abitazioni private, tanto più a nessun inchino davanti a chicchessia. Sono sempre stato rispettoso e ossequioso della legge”.