Altofonte, chiusura della campagna elettorale per il candidato sindaco Gabriele Di Matteo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Chiusura di campagna elettorale per Gabriele Di Matteo, segretario cittadino della DC Nuova, candidato sindaco della lista civica “CambiAMO Altofonte”. Presenti in piazza, questo pomeriggio, tutti i candidati al Consiglio comunale che si sono alternati sul palco illustrando il programma, in vista delle Amministrative che si svolgeranno il prossimo 12 giugno. I candidati al Consiglio comunale sono: Bentivegna Luigi (assessore designato), Bruno Anna Maria, Castellese Lorenzo, Cimino Rosanna, Di Girolamo Emanuela, Di Matteo Alessia, Marfia Maddalena, Marfia Salvatore (assessore designato), Milazzo Paolo, Petrigni Giuseppe, Pipitone Piero, Pipitone Sergio, Raccuglia Gianluca, Romeo Valentina (assessore designato), Terrana Giovanni, Terrasi Rossana. All’incontro, a cui ha partecipato molta gente, era presente anche l’ex campione olimpico Salvatore Antibo.