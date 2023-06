Simposio Cotec: attesi a Palermo Mattarella, il re di Spagna e il presidente del Portogallo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re di Spagna Felipe VI e il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa saranno a Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, martedì 27 giugno per il pranzo di chiusura del sedicesimo simposio di Cotec Europa sul tema 'L'innovazione nella finanza sostenibile'. A darne l'annuncio è stato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in avvio della seduta di oggi a Sala d'Ercole.

Il simposio Cotec Europa è un incontro annuale istituzionale tra le Fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Portogallo e Spagna. Sarà il Teatro Massimo di Palermo ad ospitare l’evento martedì 27 giugno a partire dalle 9. I leader delle imprese e gli esponenti delle istituzioni associate a Cotec di Italia, Spagna e Portogallo si riuniranno per individuare azioni comuni circa la problematica degli investimenti in sostenibilita? ambientale e sociale, per offrire il loro punto di vista su come possa la finanza, anche attraverso strumenti innovativi, concorrere al raggiungimento dei 17 obiettivi stabiliti da Agenda 2030 (SDG, obiettivi di sviluppo sostenibile) e dall’Accordo di Parigi sul clima, finalizzato a contenere l’innalzamento della temperatura media globale, ridurre le emissioni globali climalteranti, sviluppare e diffondere tecnologie atte a raggiungere la neutralita? climatica (net-zero emissions).

Il focus della XVI edizione di Cotec Europa vertera? su alcuni aspetti di grande rilevanza: si parlera? dell’importanza dell’innovazione nell’ambito del rapporto tra finanza e sostenibilita?, di come sia necessario individuare nuove forme di finanziamento che possano garantire agli investitori un uso trasparente delle risorse (criteri ESG, Environment, Social, Governance), fornire dunque soluzioni che possano incentivare anche il settore privato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita?.