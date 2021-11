Cefalù, il ritorno di Simona Vicari: "Mi candido per fare il sindaco"

Con un video pubblicato su Facebook, Simona Vicari annuncia la sua candidatura a sindaco di Cefalù. L'ex senatrice è già stata primo cittadino per ben due mandati, a partire dal 1997. Adesso rompe gli indugi aprendo di fatto la corsa al successore di Rosario Lapunzina, sindaco uscente non più ricandidabile.

"Sono pronta a mettermi a vostra disposizione - dice Vicari nel video -. Cefalù non può più aspettare, tutti insieme dobbiamo scendere in campo per un radicale cambiamento. Perché… siamo tutti Cefalù”. L’ex sottosegretario ai Trasporti dei governi Renzi e Gentiloni lancia dunque la sfida per le Comunali di maggio 2022 partendo dai social con la sua pagina Facebook "Simona Vicari Con Cefalù": "Per me 'con'” vuol dire essere con Cefalù e con tutti coloro che credono in un vero cambiamento. Giovani, famiglie, lavoratori, imprenditori, i dipendenti della pubblica amministrazione, la preziosa esperienza dei nostri anziani, nessuno indietro ma tutti insieme con Cefalù . Non voglio pensare a un futuro migliore ma lavorare ogni giorno per lasciarmi alle spalle uno splendido passato".

"Appresa l’intenzione di Simona Vicari di candidarsi alle prossime amministrative di Cefalù - afferma il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè - sarei felice se il suo nome fosse condiviso da tutta la coalizione. E' un'ottima candidatura. Nei prossimi giorni ci incontreremo con gli alleati. Noi ci siamo".