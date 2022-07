Partinico, Silvia Ferro nominata "responsabile donne" della Dc nuova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Silvia Ferro è stata nominata "responsabile donne" della DC Nuova a Partinico. La 37enne, operatore socio sanitario, ha ricevuto la nomina dal commissario regionale del partito Totò Cuffaro. "Sono fermamente convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva nella vita politica del nostro Paese. Ad ogni livello. Questo ci consente - dichiara Silvia Ferro - di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti del Paese e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni. Ed è questo il motivo principale che mi ha spinto ad impegnarmi in prima persona. Ho iniziato la mia attività politica come servizio civico per il territorio in cui vivevo, con il sostegno e la collaborazione di un gruppo di amici. Ci siamo dedicati con spirito di sacrificio e consapevolezza, agendo sempre con buon senso e per il bene comune. Lo abbiamo fatto - continua - da semplici cittadini, al di fuori delle istituzioni. Abbiamo ottenuto anche qualche piccolo risultato, che ci ha dato immense soddisfazioni e la spinta di proseguire con maggiore determinazione e convinzione. Poi con la nascita della Dc Nuova, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso con gli stessi obiettivi originari, ma attraverso un metodo diverso, più incisivo, entrando nelle Istituzioni. Ora gli eletti nei comuni, sono la dimostrazione che con perseveranza, coerenza, dedizione e lungimiranza, possiamo realmente sperare in una nuova 'politica', dove l'eletto è semplicemente un portavoce delle istanze e delle proposte dei cittadini, e con i quali resta in costante contatto. In sostanza, fare politica e mettersi al servizio degli altri per il perseguimento del bene comune. La politica - conclude - deve essere svolta come servizio civico finalizzato alla gestione sana e corretta del bene comune, per il perseguimento del benessere sociale e del rispetto ambientale".