Il pestaggio di via Maqueda, l'appello del circolo Pd Sassoli: "Accendiamo i riflettori sul centro storico"

Il circolo Pd del Centro Storico David Sassoli esprime sgomento e preoccupazione per il regolamento di conti avvenuto il 4 luglio in via Maqueda che ha visto vittima un giovane diciassettenne, ancora senza un nome, ricoverato al Policlinico di Palermo in stato di morte cerebrale, privo di documenti e senza che nessuno lo cerchi. Occorre tenere i riflettori accesi, sul disagio giovanile, sulla violenza e sull' emarginazione sociale. Palermo oggi è una città più violenta, pericolosa e insicura e come tale viene percepita. Non è più accettabile che venga sminuito il bisogno di sicurezza dei cittadini nonostante le ormai quotidiane scene da Bronx. Sono necessarie, al contrario, politiche integrate che tengano conto della complessità e multidimensionalità del fenomeno.

"Abbiamo bisogno di strategie di prevenzione - dichiara Tiziana Calabrese, Consigliera Pd nella I circoscrizione e segretaria del Circolo David Sassoli - e necessita che la presenza dello Stato, attraverso le forze dell'ordine prima, ma soprattutto con progettualità che generino inclusione e mirino a ridurre fenomeni di emarginazione sociale, disagio, devianza giovanile, criminalità e violenza, diventi palpabile. Lotta allo spaccio di stupefacenti (ormai a cielo aperto in certe zone), prevenzione all'uso di droghe, apertura di centri e avvio di progetti specifici per la cura delle dipendenze. Riappropriamoci degli spazi pubblici, delle piazze, dei quartieri, dei vicoli del centro storico, ormai in mano a bande di criminali. Realizziamo laboratori artistici, culturali, musicali, artigianali, spettacoli teatrali, tour, rivolti alle fasce più deboli a rischio e alle nuove generazioni. Coinvolgiamo associazioni, comitati, cooperative. Occupiamoci dei migranti, assistiamoli nel processo di inserimento lavorativo, di integrazione, di ottenimento dei documenti necessari affinché non diventino invisibili".