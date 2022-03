Sicindustria incontra a Palermo ambasciatore della Malesia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nino Salerno, delegato per l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network, ha incontrato stamattina l’ambasciatore della Malesia in Italia, Abdul Malik Melvin Castelino, in visita a Palermo. Obiettivo: avviare una partnership duratura tra le imprese malesi e quelle siciliane. “Ci sono tutte le premesse – ha detto Salerno – per una collaborazione proficua su diversi settori, dalla pesca alle energie rinnovabili, dall’agroalimentare all’Ict. Con l’ambasciatore Castelino abbiamo già individuato le prossime tappe di quella che può davvero diventare una opportunità importante per le nostre imprese”. Alla base di tutto c’è, infatti, il piano programmatico che le Autorità della Malesia stanno attuando per lo sviluppo socio-economico del Paese e che prevede, tra le altre cose, l'uso delle tecnologie avanzate 4IR (“Fourth Industrial Revolution”). In questo modo la Malesia ambisce ad aumentare la produttività economica del 30 per cento e a divenire un Paese a reddito elevato; obiettivo che, secondo la Banca Mondiale, potrebbe concretizzarsi entro il 2028. “È in questo contesto – ha aggiunto Salerno – che le nostre imprese possono trovare opportunità interessanti e il nostro compito è quello di agevolarne il percorso”. “L'industria manifatturiera della Malesia – ha sottolineato Castelito – ha già intrapreso il processo di adozione delle tecnologie legate all'industria 4.0 e di digitalizzazione, con una conseguente transizione verso produzioni e servizi a maggior valore aggiunto. L’Italia in generale, e la Sicilia in particolare, rappresentano per noi un mercato dal quale attingere sia in termini di know how che di scambi commerciali ed enti come la Malaysian Investment Development Authority (Mida) sono importanti catalizzatori di questo processo evolutivo”.