Giambona (Pd): "Governo Schifani e manager, sulla malasanità nessuna inversione di rotta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi in Commissione Affari Istituzionali è andata in scena l'ultima puntata di questa telenovela che riguarda i manager della Sanità, con attori improbabili e con un finale che il presidente Schifani non poteva che sbagliare. Dopo 18 mesi di attesa, la Commissione Affari Istituzionali si è trovata ad esaminare atti incompleti redatti sulla base di procedure che presentano anomalie ed evidenti vizi che ne mettono in discussione la legittimità, tanto da non porre noi parlamentari nelle condizioni di poter esprimere serenamente e seriamente una valutazione su tutto l'iter procedurale posto in atto da Schifani e compagni." Lo dichiara l'On. Mario Giambona Vice Capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, a margine delle attività che lo vedono impegnato nella Commissione valutatrice delle nomine dei manager della Sanità.

"Il problema di fondo è che il centro-destra non ha compreso lo stato comatoso in cui versa la sanità siciliana... non hanno capito che è necessario un cambio di passo sul piano gestionale, che ponga le massime eccellenze al vertice di tutte le strutture sanitarie siciliane, così da invertire questa rotta drammatica del sistema sanitario regionale. Sui nomi, frutto di una mera spartizione partitica, si palesa inoltre - continua il deputato dem - un enorme contraddizione, poiché Schifani aveva dichiarato che eventuali conferme sarebbero state delle eccezioni ed eventualmente solo per chi ha lavorato bene, alla fine tutto il contrario. Su 18 caselle da occupare, ben 12 per manager che di fatto hanno avuto dei ruoli nella precedente gestione, la stessa che ha portato al disastro in cui versa la sanità. A questo punto - conclude Giambona - deve esserci un'assunzione piena di responsabilità del centro-destra e del governo Schifani rispetto ad un diritto alla salute che continuerà ad essere negato, poiché coloro che vengono posti alla guida delle aziende sanitarie siciliane sono in buona parte gli stessi che hanno determinato questa situazione di sfascio complessivo."